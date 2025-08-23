نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

افتتح التسجيل في الدقيقة 35 من الشوط الأول، اللاعب برينان جونسون مهاجم توتنهام بأسيست من ريتشارليسون.

وأحرز جواو بالينيا الهدف الثاني لصالح توتنهام، في الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من زميله ريتشارليسون.