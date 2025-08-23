الرياض - كتبت رنا صلاح - تُوّج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي 2025 بعد فوزه المثير على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي أُقيمت في هونغ كونغ، إلا أنه رغم الهزيمة إلا أن رنالدو حقق رقم قياسي جديد بعد تسجيله هدفين اليوم.

بعد هدفي نهائي السوبر.. رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو لم يحققه لاعب غيره

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليعزز تقدم فريقه، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أدرك الإيفواري فرانك كيسي التعادل للأهلي بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع النصر، محمد سيماكان، وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 82، استغل النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خطأً من كيسي ليسجل الهدف الثاني للنصر، لكن الأهلي لم يستسلم، وعاد المدافع البرازيلي روجر إيبانيز ليسجل هدف التعادل برأسية قوية في الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ميندي يتألق ويمنح الأهلي اللقب

خلال ركلات الترجيح، تألق حارس مرمى الأهلي، إدوارد ميندي، وتصدى لركلة جزاء لاعب النصر، عبدالله الخيبري، ليمنح فريقه اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه في عام 2016.

بهذا الفوز، عادل الأهلي عدد ألقاب النصر في البطولة، ليحتلا المركز الثاني خلف نادي الهلال، الذي يمتلك في جعبته 5 ألقاب.

كريستيانو رونالدو يواصل تحقيق الأرقام القياسية

بالرغم من خسارة فريقه، واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ. بهدفيه في مرمى الأهلي، وصل رونالدو إلى 101 هدف بقميص النصر، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 101 هدف مع أربعة أندية مختلفة بالإضافة إلى منتخب بلاده.

تُضاف هذه الأرقام إلى سجله الحافل الذي يتضمن 450 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و138 هدفًا مع منتخب البرتغال.