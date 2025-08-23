الرياضة

ملخص أهداف مباراة الأهلي والنصر في كأس السوبر السعودي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف والنصر في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على نظيره النصر بضربات الجزاء بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والنصر

وسدد كريستيانو رونالدو ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 41.

وعادل فرانك كيسي النتيجة للأهلي في الدقيقة 45 صنع ميلوت.

وسجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 82.

وعادل روجير ايبانيز دا سيلفا النتيجة للأهلي في الدقيقة 88 صنع محرز وفاز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بضربات الجزاء.

