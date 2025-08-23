ملخص أهداف مباراة الأهلي والنصر في كأس السوبر السعودي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على نظيره النصر بضربات الجزاء بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

