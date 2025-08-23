نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على نظيره النصر بضربات الجزاء بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

ملخص مباراة الأهلي والنصر

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره النصر برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف لكنه لم ينجح ثم سدد كريستيانو رونالدو ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 41 وسجل ايفان توني أول أهداف الأهلي في الدقيقة 45 ولكن تم الغاؤه للتسلل وعادل فرانك كيسي النتيجة للأهلي في الدقيقة 45 صنع ميلوت وانتهى الشوط الأول 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان النصر قريب من الهدف الثاني له لكنه لم ينجح في تسجيله حيث تصدى الدفاع والحارس لجميع محاولاته وسجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 82 وعادل روجير ايبانيز دا سيلفا النتيجة للأهلي في الدقيقة 88 وانتهت المباراة بالوقت الإصلي بالتعادل ثم انتقلت لضربات الجزاء وفاز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.