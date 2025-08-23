نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسجل هدف التعادل في شباك النصر وإلى ركلات الجزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث مباراة الأهلي أمام النصر والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأحرز روجير إيبانيز لاعب النادي الأهلي هدف التعادل في مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وكان النصر قد تقدم عن طريق رونالدو ليتعادل فرانك كيسه في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول.

وسجل بروزوفيتش هدف النصر للتقدم ليعود من جديد الأهلي للتعادل

ويلجأ الفريقين لركلات الجزاء من أجل حسم بطل السوبر.