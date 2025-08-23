الرياضة

الأهلي يسجل هدف التعادل في شباك النصر وإلى ركلات الجزاء

الأهلي يسجل هدف التعادل في شباك النصر وإلى ركلات الجزاء

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث أمام النصر والتي تجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأحرز روجير إيبانيز لاعب النادي الأهلي هدف التعادل في مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وكان النصر قد تقدم عن طريق رونالدو ليتعادل فرانك كيسه في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول.

وسجل بروزوفيتش هدف النصر للتقدم ليعود من جديد الأهلي للتعادل

ويلجأ الفريقين لركلات الجزاء من أجل حسم بطل السوبر.

مريم الجابري

