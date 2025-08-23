100 يوم على انطلاق منافسات كأس العرب بقطر

منتخبنا يواجه الصومال فـي التصفيات

الدوحة ـ دوت الخليج :

تتواصل الاستعدادات في قطر لاستضافة كأس العرب FIFA قطر 2025 الاحتفالية الكروية الأكبر في العالم العربي التي يفصلنا على انطلاقها 100 يوم والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل مشاركة أفضل المنتخبات العربية التي ستحط الرحال في الدوحة للتنافس على لقب البطولة.ويشارك في البطولة23 منتخباً يتنافسون على رفع كأس البطولة وقد تأهلت المنتخبات التسعة الأعلى تصنيفاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية من خلال مباريات مؤهلة ستقام لاحقاً.

وكانت قرعة كأس العرب أوقعت منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم في المجموعة الثانية في حالة تخطيه عقبة الصومال بالتصفيات التأهيلية، وضمت المجموعة منتخبات السعودية والمغرب والفائز من مواجهة منتخبنا أمام الصومال والفائز من لقاء اليمن وجزر القمر، فيما ضمت المجموعة الأولى قطر وتونس والفائز من لقاء سوريا وجنوب السودان والفائز من فلسطين وليبيا، أما المجموعة الثالثة فضمت مصر والأردن والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا، وجاءت المجموعة الرابعة قوية ايضا بضمها الجزائر حاملة اللقب والعراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، إضافة إلى الفائز من مباراة لبنان والسودان.

وقال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تحظى كأس العرب بمكانة مميزة في المنطقة، وتحمل أهمية خاصة لا تقتصر على مباريات كرة القدم؛ فهي منصة تجمع اللاعبين والمشجعين على حد سواء، ومنبر لترسيخ قيم الوحدة والتضامن وتعزيز مشاعر الانتماء والهوية المشتركة، كما تعكس شغف الشباب العربي بالرياضة. نفخر باستضافة البطولة للمرة الثانية، والتي تحتفي بالقيم الإيجابية التي تحملها كرة القدم العربية، وتلفت الأنظار مجدداً لقدرة الرياضة في التقريب بين الشعوب وبناء جسور التواصل.» و«عاماً تلو الآخر، تثبت قطر قدرات استثنائية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتمثل كأس العرب فصلًا جديداً في هذا الإرث الرياضي الغني والمتنوع الذي رسخ مكانة الدولة كعاصمة للرياضة على مستوى العالم. تحمل البطولة المرتقبة رسالة تدعو إلى الوحدة العربية، وتمثل نافذة للتعريف بثقافتنا الأصيلة وتراثنا العريق، ومنصة لتسليط الضوء على الإمكانات اللامحدودة للشباب العربي في مجال الرياضة وغيرها من المجالات. يسرنا الترحيب بالعالم مرة أخرى على أرض قطر، وخاصة المشجعين من المنطقة، للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والثقافة.»