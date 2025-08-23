ختام منافسات كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية بولاية مرباط

خُتمت بولاية مرباط منافسات كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية 2025، التي نظمها مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع شركة ظفار للسياحة تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وشهدت البطولة منافسات قوية عكست مستويات عالية من الجمال والأصالة، حيث أسفرت النتائج النهائية عن تتويج الفائزين على النحو الآتي: ففي فئة الأمهار الناشئة، أحرز رشيق العز (36) المركز الأول (البطل الذهبي)، فيما جاء إيراغون زاليا (35) في المركز الثاني (البطل الفضي)، وحل إيترو سكاه (39) ثالثًا (البطل البرونزي). في منافسات المهرات الناشئة، حصلت عالية جمران على المركز الأول، فيما جاءت إس إم رجوة في المركز الثاني، وحلّت أيلا دي إس في المركز الثالث. أما في فئة الأمهر لعمر سنة، فقد توج بحر أكمل بالمركز الأول (الذهبي)، وحقق غزال أي إم المركز الثاني، فيما جاء متباهي العائلة في المركز الثالث.وفي فئة المهرات لعمر سنة، حصدت جازي دي سي المركز الأول، وجاءت جويل الشحانية في المركز الثاني، فيما نالت تسنيم أ.إس المركز الثالث.أما في فئة الأفراس الكبيرة، فأحرزت شموخ إف إس بي – 28 المركز الأول، فيما جاءت دانة الهاجري – 26 في المركز الثاني.وأكد القائمون على تنظيم البطولة على أن نجاح منافسات كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية، المتزامن مع فعاليات موسم خريف ظفار الاستثنائي، يعكس ما تزخر به المحافظة من مقومات طبيعية وسياحية، ويعزز حضورها كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية.يُذكر أن البطولة معتمدة رسميًّا من المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (ECAHO)، ويأتي تنظيمها في إطار استثمار المقومات السياحية والثقافية لمحافظة ظفار وتعزيز مكانتها كمنصة رائدة لبطولات الخيل ذات الطابع الدولي.