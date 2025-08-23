منتخبنا الوطني للشباب يتفوق على فنجاء فـي ثاني تجاربة الودية

استعدادا للبطولة الخليجية الأولى

تفوق منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم على فريق نادي فنجاء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت مساء امس الاول على ملعب شؤون البلاط السلطاني حيث تعد هذه التجربة الودية الثانية التي خاضها منتخبنا واختتم يوم امس المعسكر الداخلي الاول الذي انطلق يوم 13 من الشهر الجاري بمشاركة 28 لاعبا تم اختيارهم من قبل المدرب الوطني حمد العزاني استعدادا للمشاركة في البطولة الخليجية الأولى للشباب التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 10 سبتمبر القادم سجل هدفي منتخبنا في مباراته امام نادي فنجاء كل من حسام الناعبي وكان منتخبنا فاز في التجربة الاولى على فريق الاولمبي بنادي السيب « تحت 23 سنة « بنتيجة 2/‏1 ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب حمد العزاني الى تجربة جميع العناصر والوقف على مستوياتهم الفنية قبل بداية معسكر الاعداد الاخيرة التي تشتمل على 24 لاعبا من اصل 28 لاعبا سيتم تكثيف معهم التدريبات واختيار التشكيلة المناسبة لخوض غمار البطولة الخليجية التي يطمح من خلالها منتخبنا تحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركة له .

اللاعبون الذين شاركوا في المعسكر الأول وهم : رياض بن محمد الطارشي وحسام الناعبي وأحمد بن سالم العمراني وأحمد بن عبدالله الرواحي ومحمد بن يعقوب المشايخي وإبراهيم بن سالم التميمي والحسن بن علي القاسمي وفهد بن جميع المشايخي وإبراهيم بن بدر الشامسي وزياد بن علي المطاعني ومزن الهنائي (العامرات)، والوليد بن خالد آل عبدالسلام ويزن بن محمد الخالدي وعلي بن إبراهيم العويني (صحم) وفراس بن بدر السعدي واليزن بن منصور البلوشي والوليد بن خالد البريدعي وتميم البريكي (السويق) وأسامة بن عبدالخالق المعمري (الذيد الإماراتي) وعبدالعزيز بن محمد البلوشي (الخابورة) وعبدالله بن يعقوب الوهيبي (قريات) وعلي بن ربيع العلوي (الوحدة) ومحمد بن غانم عامر جيد وفهد بن عبدالله بيت ربيع (ظفار) وعبدالرحمن البوسعيدي وسليمان بن داوود الخروصي (السيب) والوليد بن طلال الراشدي (نزوى).