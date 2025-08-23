إطلاق برنامج «أنت المميز »للأشخاص ذوي الإعاقة بشمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي :

أطلقت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة والمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة برنامج أنت المميز» للأشخاص ذوي الإعاقة ويشتمل البرنامج على ثلاث فعاليات وهي كرة الهدف والسباحة والرسم بدأت فقرات البرنامج بإقامة تدريبات يومية للاعبي كرة الهدف .

وعلى هامش الفعالية قام عبدالله بن سالم بن غصن المعمري المدير العام المساعد للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة بزيارة ميدانية يرافقه عدد من المسؤولين في مديرية التنمية ومديرية الثقافة والرياضة والشباب وذلك لمتابعة التدريبات وآخر التحضيرات لفريق كرة الهدف بالمحافظة والذي يقيم معسكره التدريبي في نادي مجيس الرياضي .

وأشاد المعمري بتعاون الجميع والروح المعنوية التي ظهر عليها الفريق والجهود الكبيرة من أجل تقديم كل ما فيه نجاح معسكرهم مشيدا بتعاون إدارة نادي مجيس في تسخير الإمكانات واستضافة الفريق في الصالة الرياضية وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية لنجاح المعسكر . وقال عثمان السعيدي مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية قائلا : يستمر برنامج كن أنت المميز في تنفيذ برنامجه وفق الخطة الموضوعة ولله الحمد شاهدنا مستوى جيدا من اللاعبين وتنفيذ البرنامج الموضوع وشعرنا بروح الفريق الواحد الذي ظهر جليا على جميع اللاعبين ونتمنى لهم التوفيق .

وأشار سعود الجابري مدرب الفريق إلى جاهزية الفريق ونجاح المعسكر الحالي حيث قال: لله الحمد منذ اليوم الأول لنا في المعسكر الحالي حيث تهيأت لنا كل الظروف المساعدة وتعاون جميع الجهات معنا سهل الكثير من المعوقات وتعاون اللاعبين معي الذي له أكبر الأثر في هذا النجاح وهو بلا شك سيكون إضافة حقيقية للفريق وقد شهد البرنامج تفاعلًا كبيرا من جميع الجهات في رسالة واحدة واضحة الأهمية وسمو الأهداف التي وضعت لتنفيذه.