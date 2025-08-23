نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بهجوم كبير وسيطرة على الكرة من جانب لاعبي توتنهام هوتسبير، على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة 35 من الشوط الأول، سجل اللاعب برينان جونسون مهاجم توتنهام هدف التقدم بأسيست من ريتشارليسون.

ثم تمكن جواو بالينيا من تسجيل الهدف الثاني لصالح توتنهام، في الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة أخرى من ريتشارليسون.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم توتنهام هوتسبير على نظيره مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق مانشستر سيتي العودة للمباراة من خلال تسجيل هدف ولكن دون جدوى.

وخرج النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ليدخل بدلا منه جيرمي دوكو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند المركز الرابع ب 3 نقاط