الأهلي يعسكر في كفر الشيخ غدًا استعدادًا لمواجهة المحلة

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح غدًا، الأحد، على ملعب التتش مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري، حيث يخوض الفريق المران على ملعب التتش ثم يتناول اللاعبين وجبة الغذاء قبل التوجه إلى محافظة كفر الشيخ للمبيت بها ثم التوجه يوم الأثنين إلى ملعب مباراة الغزل بمدينة المحلة.



موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري الممتاز



ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السادسة من مساء بعد غد الإثنين، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري التي يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية التي كان أخرها الفوز على فاركو الجمعة قبل الماضية 4_1 ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ولم يشارك الأهلي في مباريات الجولة الثالثة للدوري حيث يتم إعفاء كل فريق جولة من إحدى جولات بطولة الدوري نظرًا لإقامة المسابقة من 21 فريقًا هذا الموسم.

وواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، السبت، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة حيث عقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة، وخاض الفريق فقرات متنوعة خلال المران داخل التتش، وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة.

وواصل مروان عطية لاعب الفريق الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى 4 نقاط.

