نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 ألف متفرج لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 50 ألفًا متفرج لمباراة مصر وإثيوبيا المقرر اقامتها في العاشرة مساء الجمعة الموافق 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وفق ما تم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.



ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، كما تم التنسيق أيضًا لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.



يأتي ذلك في إطار إيمان الاتحاد المصري لكرة القدم الراسخ بأن الجماهير المصرية تمثل دائمًا الداعم الرئيسي للمنتخب الوطني، وأن حضورهم ومساندتهم في هذه المباراة يعد عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم.

واستقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، على إعلان قائمة المنتخب لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو يومى 5 و9 سبتمبر المقبل، فى تصفيات كأس العالم يوم 31 أغسطس الجارى، ويرغب حسام حسن فى تأخير الإعلان حفاظا على تركيز جميع اللاعبين قبل الاعلان، بجانب حسم مصير المصابين، وتحسبا لوقوع أى إصابات جديدة بين اللاعبين الذين ينوى ضمهم.



قائمة غيابات المنتخب حتى الآن عن المعسكر



يعاني المنتخب من أزمة غيابات في خط الدفاع بسبب غياب أكثر من لاعب للإصابة أبرزهم محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وياسين مرعي ورامى ربيعة، بالإضافة إلى ترقب جاهزية إمام عاشور ومروان عطية لاعبا الأهلي، بعد تعافيهما من الإصابة، وكذلك متابعة موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ينوى حسام حسن ضم 20 لاعبا من الدوري المصري بجانب خمسة محترفين، هم: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتى.

