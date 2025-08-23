الرياضة

موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مع نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 2 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3
 

مريم الجابري

