نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مع نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 2 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3

