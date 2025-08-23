نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مع نظيره فريق ليدز يونايتد اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 2 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد
وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3