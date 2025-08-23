نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2025-2026

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2025-2026.. في قمة مرتقبة لعشاق الكرة الإنجليزية، يستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير اليوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل السيتي اللقاء بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحثًا عن الفوز الثاني على التوالي بعد انتصاره الكبير في الجولة الأولى أمام وولفرهامبتون برباعية نظيفة، بينما يسعى توتنهام لمواصلة انطلاقته القوية عقب فوزه بثلاثية على بيرنلي.

مانشستر سيتي يسعى لاستعادة الهيبة المفقودة

بعد موسم كارثي لم يحقق فيه أي بطولة، ووداعه المبكر لكأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي من دور الـ 16، يطمح مانشستر سيتي إلى استعادة مكانته بين كبار أوروبا.

ويعوّل جوارديولا على نجومه الكبار، وعلى رأسهم الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، والنجم المصري عمر مرموش، العائد للمشاركة بعد بداية قوية مع الفريق، إلى جانب برناردو سيلفا ورودري ودوكو.

طموحات توتنهام في استمرار البداية القوية

على الجانب الآخر، يدخل توتنهام المباراة منتشيًا بانتصاره الأول على بيرنلي بثلاثية دون رد، ويسعى بقيادة مدربه ولاعبيه، مثل ريتشارليسون وقدوس وبرينان جونسون، إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاث من ملعب الاتحاد لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

تنطلق صافرة البداية للمباراة اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025 في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة و2:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وتقام المواجهة على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 1.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – آيت نوري.

الوسط: برناردو سيلفا – نيكو جونزاليس – أوسكار بوب – تيجاني ريندرز.

الهجوم: إيرلينج هالاند – عمر مرموش.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بورو – روميرو – دي فين – سبينس.

الوسط: بيسوما – بينتانكور – سار.

الهجوم: جونسون – ريتشارليسون – قدوس.

عمر مرموش بين استعادة التهديف وتراجع الفانتازي

يسعى عمر مرموش لتسجيل أول أهدافه هذا الموسم مع مانشستر سيتي بعد صيام تهديفي منذ مايو الماضي، حين سجل أمام بورنموث.

في المقابل، شهدت لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" تراجع سعر مرموش إلى 8.4 مليون جنيه إسترليني بعد أن بدأ الموسم بسعر 8.5 مليون.