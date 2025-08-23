نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد إلتشي اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره إلتشي مساء اليوم السبت 23-8-2025 على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الليجا.

وكان الروخي بلانكوس قد سقط بالجولة الأولى أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر إلتشي أمام ريال بيتيس بهدف لكل فريق.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

