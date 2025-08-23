نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة عينه على النقطة السادسة من بوابة ليفانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني حين يحل ضيفًا ثقيلًا على ليفانتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

يدخل الفريق الكاتالوني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز عريض على ريال مايوركا 3-0 خارج الديار، ليعتلي الصدارة مبكرًا.

ويسعى مدرب برشلونة هانز فليك إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا، لتعزيز انطلاقته نحو المنافسة على القمة، وعدم منح الغريمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أي أفضلية.

ويعتمد برشلونة بشكل كبير على الموهبة الصاعدة لامين يامال، الذي خطف الأضواء في الجولة الأولى بعدما سجل وصنع وتألق بشكل لافت، ليؤكد أنه الرقم الأبرز في المشروع الكتالوني الجديد، خاصة بعد ارتدائه القميص رقم 10 وتجديد عقده حتى 2031.

ويستهدف النجم الإسباني الشاب كتابة فصول جديدة في مسيرته، وسط إشادة واسعة من أساطير الكرة أمثال ميسي ونيمار وكابيلو.

وفي غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، سيعتمد برشلونة على تحركات يامال، بجانب البرازيلي رافينيا دياز وفيران توريس وبيدري وجافي، في محاولة لتكرار الأداء الهجومي المميز الذي ظهر أمام مايوركا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ليفانتي المباراة برغبة قوية في إيقاف اندفاعة حامل اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره بـ "الليغا"، فالفريق العائد مؤخرًا إلى الأضواء يتمسك بفرصته لإثبات نفسه مبكرًا أمام أحد عمالقة إسبانيا.



المباراة تأتي أيضًا في ظل أزمة حقيقية يواجهها برشلونة بشأن جاهزية ملعبه التاريخي "سبوتيفاي كامب نو"، فالنادي لم يحصل بعد على شهادة إنجاز الأشغال النهائية من البلدية، ما قد يضطره إلى خوض مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب "مونجويك"، خلافًا لتصريحات سابقة لرئيس النادي خوان لابورتا الذي أكد أن العودة إلى الكامب نو هدف أساسي لهذا الموسم