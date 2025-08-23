نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي مساء اليوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وكان البرسا قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، بينما خسر فريق ليفانتي أمام الافيس بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ليفانتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

