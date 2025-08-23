نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية وزارة الشباب.. انطلاق مهرجان السياحة الرياضية بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان CED Sportival للسياحة الرياضية بمدينة العلمين الجديدة، باستضافة City Edge Developments على شواطئ العلمين الجديده، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات.

ويشهد المهرجان إقامة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بالتعاون مع The Clash بمشاركة أكثر من 160 لاعب ولاعبة من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى تنظيم واحدة من أطول وأضخم جولات السيارات الرياضية في مصر بمشاركة أكثر من 100 سيارة بالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري، حيث انطلقت الجولة من القاهرة وصولًا إلى العلمين.

يأتي هذا الحدث ضمن اجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

حيث شارك في فاعليات السيارات الرياضيه كل من فرق TRT وStance festival وAST وأكتوبر تيونرز وEGY Swat وWolves drift وEgy rider

كما يتضمن المهرجان فعاليات رياضية ترفيهية متنوعة، منها عروض الرماية بالقوس والسهم بتنظيم مجموعة "رماة"، وفعاليات لياقة بدنية ترفيهية بتنظيم "فيتنس فاكتوري".

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، توّج فريق The Fighters بلقب فئة السيدات بعد فوزه على منافسه بنتيجة 21–9، فيما أحرز فريق العرب لقب فئة الرجال بعد فوزه بنتيجة 21–18.

ويستمر مهرجان CED Sportival لمدة يومين، يتخلله إقامة نحو 130 مباراة في الكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب باقة من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة.