نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح الدوري الإيطالي.. حامل اللقب نابولي يلاقي ساسولو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستهل فريق نابولي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالموسم الجديد بمواجهة ساسولو الصاعد حديثًا، اليوم السبت.

تقام مباراة ساسولو ضد نابولي على ملعب "تريكولوري"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من "الكالتشيو" بالموسم الحالي.

وكان فريق المدرب كونتي توج بلقب الموسم الماضي بعد منافسة مثيرة مع إنتر ميلان، وحسم الصدارة في الجولة الأخيرة بفضل أهداف حاسمة من سكوت مكتوميناي وروميلو لوكاكو، ليحقق الفريق لقبه الرابع في تاريخه بعد مواسم 1986-1978 و1989-1990، وموسم 2022-2023 بقيادة لوتشيانو سباليتي.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية، عزز نابولي صفوفه بعدة لاعبين جدد، أبرزهم النجم البلجيكي دي بروين، وذلك في إطار سعي النادي للحفاظ على الهيمنة المحلية، وتحقيق لقب الدوري الثالث في أربع سنوات.

وأنهى نابولي فترة الإعداد بفوز في ثلاث مباريات ودية متتالية، ما يرفع من مستوى الثقة قبل مواجهة ساسولو.

ومن المتوقع أن يعتمد نابولي على تشكيل قوي بقيادة الوافدين الجدد، وسيلعب كيفن دي بروين في خط الوسط وسام بيوكيما في الدفاع، بينما يقود المهاجم لورينزو لوكا خط الهجوم بديلًا لروميلو لوكاكو المصاب، فيما سيواصل سكوت مكتوميناي دوره الهجومي بجانب فرانك أنغويزا وستانيسلاف لوبيتكا.

ويفتقد فريق الجنوب لمجهودات مهاجمه الأساسي روميلو لوكاكو، وتعرض اللاعب 32 عامًا لإصابة خطيرة في الفخذ خلال مباراة ودية ضد أولمبياكوس.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية بين الفريقين، تشير التوقعات إلى أن نابولي يظل المرشح الأوفر حظًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة، إلا أن ساسولو سيبحث عن مفاجأة وإثبات قدرته على المنافسة في الموسم الجديد.

وكان فريق المدرب كونتي خسر بثلاثية دون رد أمام هيلاس فيرونا في مستهل مشواره بالكالتشيو في الموسم الماضي، لكنه واصل مسيرته ليحصد لقب الدوري الإيطالي في نهاية المطاف.