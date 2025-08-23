نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باير ليفركوزن يقوي هجوم ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، نجم «باير ليفركوزن» الألماني، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، ظهر الجمعة؛ تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف «ميلان»، في صفقة تهدف لتدعيم الخط الأمامي للروسونيري.

جاء تحرك «ميلان» بعد رحيل المهاجم السويسري نوا أوكافور صوب «ليدز يونايتد» الإنجليزي، ليضع النادي الإيطالي بونيفاس على رأس أولوياته، خصوصًا بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع «ليفركوزن»، خلال الموسم الماضي.

ووفق خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل توقيع عقد إعارته إلى «ميلان» حتى نهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار شراء نهائي تصل قيمته إلى 24 مليون يورو. بونيفاس سيكون الصفقة السابعة لـ«ميلان»، هذا الصيف، بعد كل من: سيدي جاشاري، لوكا مودريتش، سامويل ريتشي، بيرفيس إستوبينان، توسين أديكامي، وزينو دي وينتر.

ويبلغ فيكتور بونيفاس من العمر 24 عامًا، ويلعب مهاجمًا صريحًا.

ويتميز بقوة بدنية عالية، وقدرة على اللعب بصفته محطة هجومية بفضل تحكمه في الكرات العالية.

بدأ مسيرته الاحترافية مع «بودو/غليمت» النرويجي، قبل أن ينتقل إلى «يونيون سان جيلواز» البلجيكي، حيث لفتَ الأنظار بقوة في الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.