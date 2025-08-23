نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة ومروان عطية يتابع تأهيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء يوم الاثنين المقبل على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

عقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة.

وخاض الفريق فقرات متنوعة خلال المران داخل التتش، وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة.

وواصل مروان عطية لاعب الفريق الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.