إسلام جابر: غزل المحلة "الحصان الأسود" للدوري.. والمنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

قال إسلام جابر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" هذا الموسم ستكون بين الثلاثي الكبار فقط، مشددًا على أن نتائجهم خلال الأسابيع العشر القادمة ستحدد أين سيتجه اللقب.



وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيراميدز كان قريبًا من التتويج باللقب الموسم الماضي بعدما وسع الفارق إلى 7 نقاط، لكن حقق نتائج سلبية بعد ذلك حتى ابتعد عن المنافسة وحصد الأهلي اللقب.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: الإسماعيلي قدم مباريات جيدة هذا الموسم حتى الآن، لكن النتائج لم تساعده، الفريق به عناصر شابة كثيرة هتساعد على تقديم موسم أفضل من الموسم الماضي، أما الاتحاد السكندري فالأمور ليست على أفضل ما يرام لزعيم الثغر بسبب كابتن أحمد سامي المدرب الجديد واللاعبين الجدد، لكن ربما تتحسن الأمور فيما هو قادم.

وواصل لاعب الزمالك السابق: غزل المحلة حقق نتائج جيدة حتى الآن تحت قيادة كابتن علاء عبد العال، أحب طريقته، هو مدرب خبير وقادر على تقديم الكثير لزعيم الفلاحين هذا الموسم، وربما يكون الفريق هو الحصان الأسود للدوري، وفيما يخص مواجهة الأهلي، فالفريق سيؤدي بطريقة دفاعية بحتة، لكن الأحمر يمتلك كتيبة لاعبين لديها كل الحلول للفوز في أي وقت من المباراة.

وأنهى إسلام جابر حديثه: الأهلي والزمالك وبيراميدز حجزوا مقاعدهم ضمن السبعة الكبار، أما الرباعي المتبقي فستكون هناك مفاجأت، أعتقد سيراميكا كليوباترا سيكون متواجدًا، لكن البنك الأهلي سيواجه صعوبات كثيرة، وسنرى أسماء غير متوقعة في مجموعتي تحديد البطل والهبوط.