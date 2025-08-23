الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق الكرة السعودية نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي يجمع بين النصر والأهلي في مواجهة نارية تحتضنها هونغ كونغ، حيث يدخل الفريقان المباراة بعد مشوار قوي في نصف النهائي ليضربا موعدًا جماهيريًا استثنائيًا يوازي كبرى البطولات القارية.

al-nassr vs al-ahli saudi: القنوات الناقلة وموعد مباراة النصر ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي

تنطلق صافرة البداية اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرياض على ملعب هونغ كونغ الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع ومتابعة إعلامية واسعة داخل المملكة وخارجها.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

يحظى النهائي بتغطية حصرية عبر قناة ثمانية 1 المفتوحة التي تنقل اللقاء مباشرة بجودة عالية، وقد أعلنت القناة عن الترددات التالية:

نايل سات: 12360 عمودي – معدل الترميز 27500

عرب سات: 11919 أفقي – معدل الترميز 27500

كما توفر القناة خدمة البث المباشر عبر منصتها الرقمية لمتابعة المباراة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الأهلي

من المنتظر أن يدخل النصر النهائي بتشكيلة هجومية يقودها كريستيانو رونالدو وساديو ماني في المقدمة، مع تواجد بروزوفيتش وتاليسكا في الوسط ودفاع صلب بقيادة لابورت.

أما الأهلي فيعتمد على الثلاثي الهجومي بقيادة رياض محرز وبرونو سافيو، مع دعم من فرانك كيسي في خط الوسط، بينما يتولى الحارس إدوارد ميندي حماية العرين.

المعلقون وحكام مباراة النصر والأهلي

كشفت الجهة الناقلة أن فهد العتيبي وفارس عوض سيتوليان التعليق على اللقاء، بينما يقود المباراة طاقم تحكيم سعودي برئاسة الحكم محمد الهويش مع الاعتماد على تقنية الفيديو (VAR) لضمان دقة القرارات التحكيمية.

كيفية متابعة النهائي

يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة ثمانية أو متابعة اللقاء عبر البث الرقمي المباشر، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة يقدمها نخبة من محللي الكرة السعودية.

أهمية مباراة النصر والأهلي في السوبر السعودي

يحمل النهائي أهمية خاصة كونه يجمع بين فريقين يضمان نخبة من أبرز نجوم العالم، ما يمنح البطولة قيمة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما يسعى كل من النصر والأهلي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه وإرضاء جماهيره العريضة التي تنتظر هذه المواجهة بشغف.