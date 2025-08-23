نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة النصر ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق صافرة نهائي كأس السوبر السعودي، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك حين يستضيف ملعب هونغ كونغ، النصر السعودي أمام نظيره الأهلي.

ويغيب اللاعب السنغالي ساديو ماني الجناح الأيمن لفريق النصر السعودي عن المباراة النهائية، وذلك بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام فريق الاتحاد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني البرتغالي لفريق النصر جورجي جيسوس، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إنييغو مارتينيز - نواف بوشل.

خط الوسط: علي الحسن - عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: كينغسلي كومان - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، يدخل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: إنزو ميلوت، فرانك كيسيه، رياض محرز.

خط الهجوم: جالينو، فراس البريكان، إيفان توني.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة ثمانية السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي، والمعلق السعودي فارس عوض.

يذكر أن فريق النصر نجح في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد بثنائية مقابل هدف، وتمكن الأهلي من عبور القادسية، بالفوز بخماسية مقابل هدف.