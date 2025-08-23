نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام جابر: محمود علاء "اتظلم" في قصة هدف أفشة.. وحزنت لاعتزال شيكابالا في المقال التالي

قال إسلام جابر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، أن محمود علاء مدافع الأبيض "اتظلم" بسبب نهائي القرن وقصة "الأسيست" في هدف محمد مجدي "أفشة"، مؤكدًا أنه ليس هناك لاعب يريد أن يخطىء، وأن الخطأ لو حدث فهو خطأ جماعي مثلما يكون تسجيل الأهداف، مشددًا: ربما تغير الأمر لو كان طارق حامد هو المتواجد مكان أشرف بن شرقي.

وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: توقيت الهدف كان صعبًا ولم يكن هناك وقت للتعويض، بعد عودة لاعبي الأهلي من الاحتفالات لم تكن هناك كرة، بل كانت الدقائق المتبقية كلها ضرب وتشليت حتى صافرة الحكم.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: بعد دخول الكرة مرمى أبو جبل حصلت حالة من الصدمة والجميع وضع وجهه في الأرض، وقتها قولت لنفسي: ياريت كرة حسين الشحات كانت دخلت، كان هيبقى عندنا وقت للتعويض لإننا كنا الأفضل في مجمل المباراة، متابعًا: عمري ما عيطت بعد الخسارة في مباراة كرة قدم سوى في تلك المرة.

وواصل لاعب الزمالك السابق: سيراميكا كليوباترا سيكون الحصان الأسود للدوري هذا الموسم، والثنائي عبد الله السعيد وزيزو هما الأفضل في الموسم الماضي.

واستكمل إسلام جابر حديثه: حزنت لاعتزال شيكابالا، لإنه المتعة بالنسبة لي، وفي رأيي كان قادرًا على الاستمرار لموسمين قادمين، مضيفًا: عندي طموح الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن، فهو يمنح فرص ذهبية لكل المجتهدين في كل الفرق.

وأنهى حديثه: أتمنى تقديم موسم جيد يليق باسم نادي المقاولون العرب وبأسمائنا، وأن ننهي الموسم ضمن السبعة الكبار، قادرون على المنافسة رغم صعوبتها، المهم نصدق أننا نستطيع.