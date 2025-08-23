نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا مع نظيره سيلتا فيجو اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري على ملعب "إيبيروستار" في ثاني جولات الدوري الإسباني.

وكان ريال مايوركا قد سقط في أولى جولات الليجا أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، كما سقط سيلتا فيجو أمام خيتافي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المصري أحمد فؤاد.