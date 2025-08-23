نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد روما لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بولونيا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب تورينو الأولمبي المواجهة المرتقبة بين روما وبولونيا، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الكالتشيو.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي لوكاس زيفيرلي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب.

موعد مواجهة روما ضد بولونيا في الكالتشيو

من المقرر، أن تقام المباراة في يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة روما ضد بولونيا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium2.