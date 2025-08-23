نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد كيرمونيسي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره كيرمونيسي الصاعد حديثًا للكالتشيو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا، المواجهة المثيرة بين ميلان وكيرمونيسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الكالتشيو.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي جوزيبي كولو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب مياتزا معقل الروسونيري.

موعد مواجهة ميلان وكيرمونيسي في الكالتشيو

من المقرر، أن تقام المباراة في يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان وكيرمونيسي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium1.