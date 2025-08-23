الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

مانشستر سيتي ضد توتنهام في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.

بورنموث ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

بيرنلي ضد سندرلاند في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS xTRA 1.

برينتفورد ضد أستون فيلا في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

آرسنال ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ويتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 4 نقاط ويليه مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

