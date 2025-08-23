نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري؛ مباريات قوية في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مايوركا ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في تمام الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد ليفانتي في تمام الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.