مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 23 أغسطس فعاليات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" لموسم 2025-26.

ونجح الفريق الجنوبي "نابولي" في تحقيق لقب الدوري الإيطالي لموسم 2024-25، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن صاحب مركز الوصافة فريق إنتر ميلان.

وتفتح الجولة الأولى من الكالتشيو بمواجهات نارية، أبرزها مباراة روما وبولونيا والتي ستقام مساء السبت على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الكالتشيو والقنوات الناقلة

▪︎ساسولو ضد نابولي، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية، على قناة AD Sports Premium1.

▪︎جنوى ضد ليتشي، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية، على قناة AD Sports Premium2.

▪︎ميلان ضد كيرمونيسي، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية، على قناة AD Sports Premium1.

▪︎روما ضد بولونيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية، على قناة AD Sports Premium2.