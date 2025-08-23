نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على وست هام والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق الفوز على نظيره وست هام يونايتد؛ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فولهام، في الجولة الثالثة القادمة من الدوري الإنجليزي، يوم 30 أغسطس الجاري الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد فولهام، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.