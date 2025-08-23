نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره الأهلي، وذلك عصر اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب هونغ كونغ، بمدينة سو كون بو الصينية مباراة اليوم، والتي تنطلق أحداثها عند الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة ثمانية السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي، والمعلق السعودي فارس عوض.

ونجح فريق النصر السعودي في عبور الدور نصف النهائي، عقب الفوز على نظيره فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما حقق الأهلي السعودي فوزا كبيرا على القادسية بخماسية مقابل هدف.

يذكر أن البطولة تقام على الأراضي الصينية في الفترة من 19 اغسطس الجاري، وحتى الـ23 من الشهر ذاته.