باريس يحقق فوزه الثاني بالدوري الفرنسي
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل الإسباني فابيان رويز هدف باريس الوحيد في الدقيقة (50).
وحافظ سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، بينما توقف رصيد أنجيه عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.
جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر باريس سان جيرمان على العديد من فتراتها وأهدر العديد من الفرص التي سنحت له خاصة في الشوط الأول، وأخطرها ركلة الجزاء التي أضاعها لاعبه عثمان ديمبلي في الدقيقة (27)، وذلك قبل أن يترجم سيطرته إلى هدف في بدايات الشوط الثاني.
وكان سان جيرمان فاز بنفس النتيجة على نانت يوم "الأحد" الماضي في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الفرنسي الذي توج به في آخر أربع مواسم، فيما فاز أنجيه على باريس إف سي الصاعد حديثا بهدف دون رد.
وسيكون باريس سان جيرمان على موعد مع مواجهة مضيفه تولوز في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، فيما سيواجه أنجيه فريق رين في نفس الجولة.
