نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يدك شباك وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

استهل لاعبو فريق وست هام يونايتد الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بمحاولات هجومية من أجل تسجيل هدف مبكر.

وأحرز اللاعب لوكاس باكيتا نجم فريق وست هام يونايتد، الهدف الأول في الدقيقة السادسة بأسيست من الحاج مالك ضيوف.

ثم تعادل في الدقيقة 15، جواو بيدرو لاعب فريق تشيلسي، بعدما تلقى تمريرة من زميله مارك كوكوريلا.

وسجل نيكلاس فولكروج الهدف الثاني لصالح وست هام يونايتد، في الدقيقة 18 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وتمكن بيدرو نيتو نجم خط وسط فريق تشيلسي، من الهدف الثاني في مرمى وست هام، في الدقيقة 23 بأسيست من جواو بيدرو.

وسجل الهدف الثالث لصالح تشيلسي إنزو فيرنانديز في الدقيقة 34.من عمر الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق تشيلسي على نظيره وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح مويسيس كايسيدو لاعب فريق تشيلسي، في تسجيل الهدف الرابع، وتحديدا عند الدقيقة 54.

وبعد 4 دقائق فقط، اهتزت شباك وست هام يونايتد بهدف خامس لصالح فريق تشيلسي، عن طريق تريفوه تشالوباه، بتمريرة من جواو بيدرو.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، برصيد 4 نقاط، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند المركز العشرين دون نقاط.