نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر قريب من الانتقال إلى الفتح في سوق الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب ماجد قشيش، الظهير الأيسر لفريق النصر، من الانضمام إلى صفوف فريق الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن الفتح يجري مفاوضات متقدمة مع إدارة النصر بشأن قشيش، والصفقة باتت في طريقها إلى الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء على شكل إعارة أو انتقال دائم.

يغادر قشيش صفوف النصر بسبب صعوبة الحصول على دقائق لعب كافية مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد، ما دفع اللاعب للبحث عن فرصة أفضل للمشاركة بانتظام.

ويبلغ ماجد قشيش 23 عامًا، وقد ترسخ في الفئات السنية لنادي النصر قبل الانتقال للفريق الأول، كما قضى موسم 2023-2024 معارًا إلى فريق الحزم.

وشارك قشيش في 18 مباراة مع الفريق الأول للنصر، دون أن يسجل أي أهداف، حسب موقع ترانسفير ماركت.