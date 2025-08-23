نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة الغيابات تضغط على الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي أزمة كبيرة قبل مواجهة غزل المحلة، المقرر لها السادسة مساء الإثنين المقبل على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، ما وضع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو في مأزق يسعى لتجاوزه.

خاض الأهلي تدريبات يومية منذ الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة عقب المباراة.

وتواصلت التدريبات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، قبل أن يحصل الفريق على راحة الخميس، ثم استأنف التدريب صباح الجمعة وسيواصل التدريبات غدًا السبت. ومن المقرر أن يسافر الفريق الأحد إلى كفر الشيخ أو المنصورة للمبيت استعدادًا لمواجهة المحلة.

سيغيب عن الأهلي أمام المحلة كل من ياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية وياسين مرعي ومحمد شكري بسبب الإصابات، إضافة إلى محمد هاني الذي يغيب للإيقاف.

يعقد ريبيرو جلسات مستمرة مع جهازه المعاون لوضع الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الغيابات.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على الثنائي أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام في خط الدفاع لتعويض غياب ياسر إبراهيم وياسين مرعي، كما سيلعب أحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى وكريم فؤاد في الجبهة اليمنى.