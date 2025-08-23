نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورشيتش يدرس مودرن سبورت لإيقاف نزيف النقاط قبل قمة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على دراسة مباريات مودرن سبورت في الدوري، وأبرزها خسارته الأخيرة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف فريق مجدي عبد العاطي، قبل مواجهته المرتقبة بالجولة الرابعة، في محاولة لإيقاف نزيف النقاط قبل مواجهة الأهلي.

وتعد مواجهة مودرن سبورت اختبارًا مهمًا لبيراميدز قبل القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي يوم السبت 30 أغسطس 2025 على ملعب السلان، حيث يسعى الفريق لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز يرفع رصيده النقطي ويمنحه دفعة معنوية قبل المباراة المصيرية.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت يوم الاثنين المقبل في التاسعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وفقد بيراميدز 4 نقاط ثمينة خلال الجولات الثلاث الأولى من الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزًا وحيدًا مقابل تعادلين، مما أثر على موقعه في سباق القمة منذ البداية.

وبدأ الفريق مشواره بالتعادل السلبي مع وادي دجلة الصاعد حديثًا، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على الإسماعيلي بهدف نظيف، ثم تعادل أمام المصري بهدفين لكل فريق، ليصل رصيده إلى 5 نقاط من أصل 9 ممكنة.

ويأمل بيراميدز في استعادة توازنه سريعًا خلال الجولات المقبلة لتجنب تكرار سيناريو المواسم السابقة، حين كان قريبًا من التتويج باللقب قبل أن يتراجع بعد فقدان نقاط سهلة.