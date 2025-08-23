نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يدرس هذا الثنائي لمعسكر سبتمبر لحل أزمة الدفاع في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لدراسة ضم الثنائي محمد ربيعة لاعب زد وخالد صبحي لاعب المصري إلى قائمة معسكر سبتمبر المقبل، في محاولة لتدارك أزمة الدفاع قبل مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويعاني المنتخب من نقص في خط الدفاع بسبب غياب عدد من اللاعبين للإصابة، أبرزهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وياسين مرعي ورامي ربيعة، ما دفع الجهاز الفني للبحث عن حلول لتعزيز الصفوف الدفاعية.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب لمباراتَي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي يوم 31 أغسطس الجاري.

ويرغب المدير الفني في تأجيل الإعلان حفاظًا على تركيز اللاعبين، بالإضافة إلى حسم موقف المصابين واستباق أي إصابات محتملة بين اللاعبين المرشحين للانضمام.

ويخطط حسام حسن لاستدعاء 20 لاعبًا من الدوري المصري، إلى جانب خمسة محترفين يلعبون في الخارج، وهم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة بعد مرور ست جولات دون أي هزيمة، مما يعكس استقرار الأداء على مستوى الفريق الوطني.