إمام عاشور خارج حسابات الأهلي أمام المحلة وبيراميدز بسبب إصابة الترقوة

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب لاعب وسط الأهلي، إمام عاشور، عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام غزل المحلة وبيراميدز في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عدم التئام الكسر في عظمة الترقوة بشكل كامل، ما يستلزم فترة علاج إضافية قبل العودة إلى المشاركة في المباريات.

وأكد الجهاز الفني للأهلي أنه لن يتم المجازفة بإشراك عاشور في المباريات المقبلة، حرصًا على سلامته وتجنب أي انتكاسة جديدة قد تؤخر انطلاقته مع الفريق الأحمر. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز الفني لإدارة الإصابات بعناية، خاصة وأن الإصابة التي يعاني منها اللاعب حساسة وتتطلب فترة علاج طويلة حتى يكون جاهزًا للمشاركة بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل الفريق استعداداته للمباريات المقبلة من خلال تدريبات مكثفة لتعويض الغيابات والحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين المتاحين، مع التركيز على الخطط التكتيكية والهجومية والدفاعية لمواجهة منافسيه بشكل متكامل.