22 أغسطس.. ذكرى تتويج الزمالك باللقب الرابع عشر في الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، يحتفل عشاق الزمالك بذكرى تتويج الفريق باللقب الرابع عشر في تاريخ الدوري المصري الممتاز، بعد أن حسم الفريق البطولة لموسم 2021-2022، مستفيدًا من تعثر بيراميدز أمام فيوتشر.

أنهى الزمالك الموسم برصيد 75 نقطة من 31 مباراة، حيث فاز في 24 لقاءً، وتعادل في 3، وخسر 4 مباريات، مسجلًا 60 هدفًا واستقبل 26 هدفًا. ويعد هذا اللقب الرابع عشر في تاريخ النادي، كما يمثل المرة الرابعة التي يحقق فيها الفريق الدوري لموسمين متتاليين بعد أعوام 1964، 1992، و2004.

يمتلك الزمالك سجلًا محليًا مميزًا، حيث أحرز 14 لقب دوري، و29 كأس مصر، و4 ألقاب سوبر محلي، إضافة إلى ألقاب تاريخية مثل كأس السلطان حسين وكأس أكتوبر.

قاريًا، نجح الزمالك في التتويج بخمس بطولات دوري أبطال إفريقيا، وخمس كؤوس سوبر أفريقي، ومرتين بكأس الكونفدرالية، وكأس الكؤوس الأفريقية، ليصل إجمالي بطولاته المحلية والقارية والإقليمية إلى 82 لقبًا، مما يجعله أحد أكثر الأندية تتويجًا في الوطن العربي.