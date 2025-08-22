نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يعلق على أداء ليفربول: صلاح الأفضل وإيكيتيكي بداية واعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، بمستوى زميله السابق محمد صلاح، مؤكدًا عبر موقع TNT Sports أن جناح ليفربول كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وبلغ أعلى درجات مستواه خلال عدة مواسم متتالية.

مرموش يعلق على أداء ليفربول: صلاح الأفضل وإيكيتيكي بداية واعدة

وأضاف مرموش أن هوجو إيكيتيكي، المنضم حديثًا إلى ليفربول، قدم بداية رائعة مع الفريق، وهو ما لا يُفاجئه نظرًا للقدرات الفنية التي يتمتع بها اللاعب.

وتطرق مرموش إلى مواجهة فريقه المرتقبة مع ليفربول، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الاستعداد الجيد والعمل الجماعي سيكونان مفتاح النجاح في اللقاءات المقبلة.