الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية والعربية إلى قمة مرتقبة تجمع بين النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2024-2025، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة نارية على اللقب تحمل بين طياتها الكثير من الإثارة والتحدي، بعد أن تأهل النصر على حساب الاتحاد، فيما أقصى الأهلي فريق القادسية من نصف النهائي، وفي بوابة الزهراء سنوضح لكم التفاصيل.

موعد مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت 23 أغسطس 2025 على أرضية ستاد هونغ كونغ الدولي، وتنطلق صافرة البداية في:

الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، مصر، قطر والكويت.

الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المواجهة حصريًا عبر شاشة قناة ثمانية الرياضية، الناقل الرسمي للبطولة، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لنادي النصر

من المرجح أن يبدأ النصر المباراة بطريقة (4-2-3-1) بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط الهجوم، والتشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام – إينيجو مارتينيز – نواف بوشل – محمد سيماكان

خط الوسط: مارسيلو برزوفيتش – عبد الله الخيبري.

خط الوسط الهجومي: أيمن يحيى – جواو فيليكس – كينغسلي كومان

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لنادي الأهلي

أما الأهلي فمن المنتظر أن يعتمد على نفس الطريقة (4-2-3-1) مع تركيز على الانطلاقات السريعة من الأطراف بقيادة رياض محرز وجالينو، والتشكيل المتوقع هو:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – روجيرو إيبانيز – ميريح ديميرال – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهني

خط الوسط الهجومي: رياض محرز – إنزو ميلوت – جالينو.

الهجوم: إيفان توني.

قمة كروية على اللقب

من المنتظر أن يشهد اللقاء صراعًا مثيرًا بين خبرة نجوم النصر بقيادة رونالدو وقوة الأهلي الهجومية التي يقودها محرز وتوني، حيث يسعى العالمي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يطمح الراقي للعودة بقوة إلى منصات التتويج وإسعاد جماهيره العريضة.