تشكيلة برشلونة ضد ليفانتي Barcelona vs Levante في الدوري الإسباني 2025 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني حين يواجه ليفانتي مساء السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب سيوداد دي فالنسيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لمواصلة البداية القوية، ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة وضعته في صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى ليفانتي لتعويض خسارته أمام ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف جعلته في المركز الخامس عشر مبكرًا.

موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025 سيكون يوم السبت 23 أغسطس على ملعب سيوداد دي فالنسيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:30 بتوقيت السعودية ومصر، و23:30 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورتس المواجهة عبر قناة beIN Sports HD2، كما تتاح للمشاهدين عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليفانتي جاء بخطة 4-2-3-1 على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

وفي خط الهجوم: فيران توريس.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه للاستمرار في فرض هيمنته على الليجا منذ الجولة الثانية، فيما يأمل ليفانتي في تحقيق مفاجأة تعيد إليه الثقة أمام جماهيره.