الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية صوب نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي يجمع بين النصر والأهلي في مواجهة نارية تعكس قوة المنافسة بين أبرز الأندية السعودية. الحدث يأتي بعد انتهاء نصف النهائيين بحماسة، حيث تأهل النصر بعد تخطيه الاتحاد، والأهلي بعد فوزه على القادسية. مواجهة السبت تمثل بداية قوية للموسم الجديد ومحطة مهمة للطرفين لافتتاحه بلقب كروي ذا أهمية

مــاتش Al-Nassr vs Al-Ahli قنــاة تنقل مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي 2025 في هذا المــوعد

التاريخ: السبت، 23 أغسطس 2025

التوقيت المحلي:

15:00 بتوقيت مكة المكرمة، القاهرة، والدوحة

16:00 بتوقيت أبوظبي

المباراة ستُعرض حصريًا عبر قناة “ثمانية” السعودية الفضائية، ضمن تغطية شاملة ومفتوحة لجميع مباريات البطولات المحلية السعودية

التردد الرسمي لقناة ثمانية

يمكن مشاهدة المباراة عبر الترددات التالية بدون تشفير:

القمر الصناعي التردد (MHz) الاستقطاب الترميز معامل التصحيح التقنية

نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 DVB-S2

عرب سات 11919 أو 11919.28 أفقي (H) 27500 3/4 DVB-S2

خطوات تنزيل قناة “ثمانية” على الرسيفر

لتتمكن من الاستمتاع بالبث، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال (الريسيفر).

اختر خيار إضافة تردد (New Frequency).

أدخل بيانات التردد حسب القمر المناسب.

اضغط على بحث أو Search.

انتظر حتى يتم العثور على القناة ثم احفظها ضمن قائمتك.

القناة مجانية تمامًا ولا تحتاج لجهاز استقبال خاص.

التشكيلة المتوقعة

تشكيلة النصر المتوقعة:

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: بوشل – سيماكان – مارتينيز – يحيى

الوسط: بروزوفيتش – الخيبري – تيسكيرا

الهجوم: جواو فيليكس – كومان – كريستيانو رونالد

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: دامس – إيبانيز – ديميرال – مجرشي

الوسط: ميلوت – كيسيه – محرز

الهجوم: جالينو – البريكان – توني

نهائي السوبر السعودي بين النصر والأهلي ليس مجرد مباراة افتتاحية للموسم، بل هو حدث يعكس التنافس القوي بين العملاقين. يمكنك مشاهدة المباراة بثٍ مجاني وجودة عالية عبر قناة “ثمانية” الفضائية، أو عبر تطبيقها الرسمي. لضمان تجربة مثالية، لا تنسَ ضبط التردد على جهاز الاستقبال أو التطبيق الذكي. أتمنى لك مشاهدة ممتعة ومباراة ملحمية!