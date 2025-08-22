نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جلسة الخطيب مع حسام عاشور وعودته للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل خاصة تتعلق بجلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك للحديث حول موقف نجم الفريق السابق حسام عاشور، وإمكانية عودته إلى القلعة الحمراء من جديد ولكن هذه المرة في إطار إداري أو تدريبي.

ويُذكر أن النادي الأهلي كان قد وجّه الشكر إلى حسام عاشور قبل نحو خمس سنوات، لينهي اللاعب مسيرته الطويلة مع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وينتقل بعدها إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، قبل أن يبتعد تدريجيًا عن الأضواء.

وخلال تصريحاته عبر برنامجه «ملعب أون» المذاع على شاشة «أون سبورت»، أوضح سيف زاهر قائلًا:

«منذ أكثر من عام كنت قد أطلقت مبادرة هدفت إلى إنهاء الخلاف القائم بين الأهلي وحسام عاشور، وطلبت وقتها من الكابتن محمود الخطيب أن يُغلق هذا الملف تمامًا ويسامح اللاعب، خاصة أن عاشور يُعد واحدًا من أبناء النادي الذين خدموه لسنوات طويلة».

وأضاف زاهر: «الخطيب استقبل المبادرة برحابة صدر وأكد أنه لا توجد أي مشكلة شخصية مع حسام عاشور، بل شدد على أنه من أبناء النادي المخلصين. إلا أن الأمور بقيت معلقة لفترة طويلة، وكان عاشور من جانبه يحاول بطرق مختلفة أن يصل إلى مصالحة مع رئيس الأهلي».

وتابع الإعلامي: «اللقاء الذي جمع الخطيب بحسام عاشور مؤخرًا أسعدني كثيرًا، لأنه أنهى حالة الجدل التي استمرت سنوات، وفتح الباب أمام احتمالية عودة عاشور للعمل داخل النادي في المستقبل القريب، سواء في قطاع الناشئين أو المجال الإداري أو حتى ضمن الجهاز الفني».

واستطرد: «المشهد أعاد إلى ذهني تجربة مشابهة مع الكابتن شادي محمد، الذي لم يكن على وفاق مع إدارة الأهلي في إحدى الفترات، لكنه تمكن لاحقًا من تحقيق نجاحات بارزة داخل النادي، خاصة في كرة القدم النسائية، وهو ما يُحسب للكابتن الخطيب في إدارته لهذا الملف بحكمة ورؤية».