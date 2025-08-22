نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبد المجيد يرفع مطالبه المادية ويعقد أزمة تجديد عقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير تليفزيونية عن آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات نادي الزمالك لتجديد عقد مدافعه الشاب حسام عبدالمجيد، والذي ينتهي ارتباطه بالنادي في صيف عام 2027.

ووفقًا لما جاء في تقرير برنامج ملعب أون عبر شاشة "أون سبورت"، فإن عبدالمجيد أصبح محورًا رئيسيًا في خطط القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه بعض العقبات، بعدما ارتفعت مطالب اللاعب المالية بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 40 مليون جنيه سنويًا.

وأكد التقرير أن إدارة الزمالك مطالبة بسرعة حسم الملف وعدم ترك الوقت يمر دون اتفاق، خاصة أن بقاء عبدالمجيد يمثل أهمية قصوى للفريق، في ظل حاجة الجهاز الفني للاعب في المرحلة المقبلة.

كما أشار البرنامج إلى أن الظهير الأيسر أحمد فتوح يستعد للعودة من جديد إلى صفوف الفريق، حيث يرى متابعون أن الزمالك في أمسّ الحاجة لجهوده، نظرًا لكونه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفارس الأبيض في تشكيلته الأساسية.

وبذلك، يظل ملف تجديد العقود، وعلى رأسها عقد حسام عبدالمجيد، من أبرز القضايا التي تشغل إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية، خصوصًا مع رغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.