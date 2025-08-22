نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يرشح هذا النادي كمنافس أول للدوري.. ليس الزمالك أو بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق، أن المصري البورسعيدي هو المنافس الأقوى لـ الأهلي على لقب الدوري المصري هذا الموسم، يليه الزمالك ثم بيراميدز.

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، متساويًا مع الزمالك الذي يأتي في الوصافة.

وعبر برنامجه في "ستاد المحور"، نصح ريان بيراميدز بأن يركز على وضعه الحالي ويتخلى عن أداءات الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن بعض لاعبي الفريق يظهرون بمستويات متواضعة، وأن "عصبية المدرب أصبحت تؤثر سلبًا على الأداء".

كما تطرق إلى موضوع المعار عمر الساعي، معتبرًا أنه "لاعب جيد، وكان سعيدًا بالخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة، لكنه لم يستغل فرصة الوجود في الأهلي".

واختتم حديثه بالإشارة إلى دوافع لاعبي الأهلي تحت الضغط، مضيفًا أن الفريق "خاف من تكرار سيناريو مباراة مودرن أمام فاركو، لذلك حقق نتيجة كبيرة"، مشددًا على أن عودة إمام عاشور يجب أن تحدث بعد استعادة لياقته بالكامل، دون استعجال.