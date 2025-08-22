نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: تغييرات فيريرا حافظت على الفوز أمام مودرن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن صفقات القلعة البيضاء مميزة وستفيد الفريق في المرحلة المقبلة.
وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "خوان ألفينا لاعب عالمي ويلعب بروح قتالية وحماس ويعجبني أدائه وسعيد للغاية لتسجيله هدف وصناعته لأخر، وعدي الدباغ لاعب كبير وسيسجل في الفترة المقبلة مع الزمالك".
وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب من الطراز الفريد ويقدم أداء مميز وندمان بسبب انتقادي له في المباريات الماضية فهو لاعب كبير، وأتمنى تثبيت التشكيل في المباريات المقبلة".
وأوضح: "تغييرات فيريرا أمام مودرن كانت جيدة وحافظت على الفوز، ودونجا يستحق الإشادة بعد مشاركته أمام مودرن وتقديمه أداء مميز".