نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورتموند يقترب من ضم فابيو سيلفا.. اتفاق وشيك مع وولفرهامبتون لضم المهاجم البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند يتوقع إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا، لاعب وولفرهامبتون، خلال وقت قصير.

سيلفا، البالغ من العمر 23 عامًا، يُعد من المواهب البرتغالية البارزة التي خاضت تجارب سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي اهتمام دورتموند به في إطار خطة النادي لتدعيم خطه الهجومي بلاعب شاب قادر على التطور والمساهمة على المدى البعيد.

المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، وسط توقعات بحسم الصفقة إ imminently ليصبح سيلفا أحدث الصفقات في مشروع دورتموند الجديد.